أحمد فايق يستعرض دراسة صينية عن أول شخص في العالم يصاب بكورونا مرتين

استعرض الإعلامي أحمد فايق، دراسة في هونج كونج، عن أول إنسان على وجه الأرض أصيب بفيروس كورونا المستجد مرتين.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن هذا الرجل يبلغ من العمر 33 عامًا، أصيب بالفيروس في أول مرة، في 26 مارس، وفي المرة الثانية أصيب به في 15 أغسطس، أي 5 أشهر بين الإصابتين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.