"الآثار": عودة "«كنوز توت" بعد جولة خارجية

أعلنت وزارة السياحة والآثار وصول ١٦٦ قطعة خاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون إلى القاهرة، اليوم، من محطته الثالثة فى لندن، والذى أُقيم تحت عنوان «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى»، فى جولة خارجية بدأت عام 2018، زار خلالها المعرض لوس أنجلوس وباريس ولندن.

وأكد بيان للوزارة أن المعرض حقق نجاحاً كبيراً فى هذه الدول، خاصة فرنسا، التى حطم فيها الرقم القياسى فى تاريخ تنظيم المعارض بها، بعدما زاره أكثر من 1.4 مليون زائر خلال ٦ أشهر.

وأضاف البيان أنه بسبب تداعيات أزمة كورونا تم إغلاق المعرض فى لندن خلال مارس ٢٠٢٠ قبل انتهاء مدته الأساسية بـ44 يوماً ضمن الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى بريطانيا، ورغم موافقة مجلس الوزراء على تعويض الجهة المنظمة بـ44 يوماً كبديل لفترة الإغلاق خلال يوليو وأغسطس، فإن الإجراءات الاحترازية فى لندن لم تمكن الجهة المنظمة من فتح المعرض مرة أخرى.

وقال البيان إن المجلس الأعلى للآثار قرر عودة القطع الأثرية إلى مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة، وعرض ١٠ من هذه القطع الأثرية بصفة مؤقتة فى متحف الغردقة الذى تم افتتاحه مؤخراً، و١٠ أخرى فى متحف شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه نهاية العام الجارى، لإتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت.

ونوه إلى أنه سيتم نقل الـ٢٠ قطعة بعد عرضهما بشكل مؤقت فى المدينتين إلى المتحف المصرى الكبير، وباقى القطع إلى مخازن المتحف المصرى بالتحرير، مشيراً إلى أنه تم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود ليكون القطعة الرئيسية بشرم الشيخ، وتمثال من الخشب المذهّب للمعبود «بتاح» ليكون القطعة الرئيسية بالغردقة.