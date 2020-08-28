عرض 10 قطع من كنوز توت عنخ آمون بمتحف شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، قرر عرض 10 قطع أثرية من معرض الملك توت عنخ آمون بعد عودته من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، حيث عادت إلى مصر اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وبصحبة أثريين مصريين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه القطع الأثرية ستسهم في إتاحة الفرصة أمام زوار المتحف، لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيادة السياحة الوافدة للمدينة خاصة من محبي الآثار المصرية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ، أنه هذه القطع الأثرية ستنقل مؤقتا إلى متحف شرم الشيخ، حيث جرى اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود والذي يرتدي النمس على رأسه، ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه سيجري افتتاح متحف شرم الشيخ في نهاية العام الجاري.