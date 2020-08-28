ورش عمل لـ"الوطنية للتدريب" لتأهيل أعضاء النيابة الإدارية

استأنفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عملها بورشة عمل متخصصة لما يزيد عن 40 خبيرًا ومدربًا، للإعداد لبرامج تدريب أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

يأتي ذلك بعد أن أنهت الأكاديمية بنجاح الدورة الثالثة للمقابلات الشخصية، للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ويستهدف برنامج تدريب أعضاء النيابة الإدارية إعداد 915 عضوًا، ومن المقرر أن ينطلق في النصف الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار بروتوكول التعاون بين هيئة النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي وُقع في 5 أغسطس الجاري.

وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن البرامج التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحقق مزايا للمتقدمين، وتؤهلهم إلى صفوف العمل القيادي بالدولة.

وأعرب "المنشاوي" عن اعتزازه بكون هيئة النيابة الإدارية أول هيئة قضائية تُبرم بروتوكولًا للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على الثقافة القانونية لعضو النيابة، بل يتعين أن يكون ملمًا باستراتيجية الدولة وبالمعلومات وبالأوضاع الموجودة عالميًا وداخليًا بالدولة.

وأشار إلى أنه لابد من حصول الشباب على دور لأنهم قادة المستقبل، والتقصير في حقهم بمثابة تقصير في حق هذا البلد، مضيفًا "بحكم منصبي دفعت بعدد من الشباب ليتولى منصب مديرًا نيابيًا، ليكونوا مؤهلين في المستقبل لتولي مناصب قيادية أعلى في النيابة".