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مكرم محمد أحمد: القبض على محمود عزت سيحدث خلخلة كبيرة في صفوف الجماعة

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، التحية لرجال الشرط،ة بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجامعة الإخوان في إحدى شقق التجمع الخامس، قائلًا إن هذا الأمر يمثل ضربة موجعة للجماعة الإرهابية، وستحدث خلخلة كبيرة في صفوفها الفترة المقبلة.

وأضاف "مكرم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي "، إن هذه العملية ستحدث انهيارًا كبيرًا في الجماعة، وسيتبعها انهيارات كبيرة داخلية تؤدي إلى تقويضها.

وأكد مكرم محمد أحمد أن محمود عزت احد الأجنحة القوية لجماعة الاخوان، وله قدرة على حشد بقايا التنظيم، مشيرا إلى أن القبض عليه ضربة قوية للإخوان وتظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

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