"عكاشة": محمود عزت أخطر قيادي إخواني وكان حلقة الوصل مع التنظيم الدولي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القيادي الإخواني محمود عزت الذي ألقي القبض عليه اليوم، داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، من أخطر القيادات، خاصة أنه كان يشغل منصب مرشد الإخوان بالإنابة بعد القبض على محمد بديع والقيادات الإخوانية.

وأضاف "عكاشة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن وصول الأجهزة الأمنية في ماراثون معلوماتي مهم وتجميع المعلومات الكاملة حول إدارة محمود عزت التي بدأت مبكرًا للنشاط الإرهابي منذ 2013، ومنذ اللحظات الأولى لثورة يونيو، إذ خرج مع مجموعة من القيادات منها محمد كمال للحرب على الشعب.

وأشار إلى أن محمود عزت شارك مع تلك المجموعات في إعداد التنظيمات الإرهابية والتي كانت من أشهرها "حركة حسم واللواء الثوري والعقاب الثوري"، لافتًا إلى أن تلك التنظيمات شاركت بقوة في إحداث حالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها مصر في هذه الأعوام.

وأوضح أن محمود عزت يعد حلقة الوصل مع التنظيم الدولي للجماعة في الخارج، وموجه له عدة اتهامات من قبل القضاء المصري بعد القبض على كثير من العناصر الإرهابية التي شاركت في العمليات الإرهابية.