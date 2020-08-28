مصدر: 40 ألف بائع بالعتبة والموسكي مطالبون باتباع الإجراءات الاحترازية

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن عدد الباعة الجائلين بشوارع العتبة والأزهر والموسكي يقدر بنحو 40 ألفًا، وذلك وفق آخر الإحصائيات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، إخلاء شوارع العتبة والموسكي من الباعة الجائلين، تزامنًا مع تداعيات فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، وذلك لمنع أي تجمعات، وللحفاظ على سلامة المواطنين.

وحول عودة الباعة إلى افتراش الشوارع والعمل من جديد، أشار المصدر إلى ان كل بائع يتحمل مسؤولية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وتطهير أدواته، والحفاظ على نظافة المكان، لافتًا إلى أن المحافظة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للباعة، ولا يمكن أن تكون سببًا في قطع أرزاقهم، حتى لايتحولوا إلى قنابل موقوتة في المجتمع.

وأكد أن هناك اقتراحات وبدائل سيتم دراستها للتعامل مع الباعة، سواء بتخصيص مواقع لهم، أو نقلهم إلى أماكن أخرى بحيث يتم مراعاة البعد الاجتماعي.