فتح باب التحويل الإلكترونى بين مدارس القاهرة حتى 10 سبتمبر

قرر محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ مرة أخرى، وإتاحة موقع المديرية لتسجيل البيانات، تلبية لرغبة أولياء الأمور وللتيسير عليهم، وذلك حتى يوم الخميس 10سبتمبر المقبل.

وقال "عطية" لـ"الوطنط، إن فتح باب التحويل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة، من تعليم أساسي وثانوي عام، مشيرًا إلى عدم الاعتداد بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأضاف أن الميديرية غير مسؤولة عن أي تحويلات أو اجراءات أو بيانات تتم خارج هذا الإطار، كما أن صحة البيانات المسجلة هى مسؤولية ولي الأمر، موضحًا أنه في حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، واستكمال إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

ولفت إلى أن التحويل داخل مدارس الإدارة الواحدة تكون الأولوية فيها للأخوة، والأعلى في المجموع، وذلك طبقًا للكثافات.