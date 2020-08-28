المصرية اليابانية: برنامج التبادل الطلابي بين البلدين تأجل بسبب كورونا

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة فتحت أبوابها للدراسات العليا في عام 2010، واستقبلت طلاب الماجستير والدكتوراه المبعوثين من الجامعات الحكومية المختلفة للحصول على شهاداتهم، ثم العودة إلى جامعاتهم الحكومية مرة أخرى.

وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "وفي عام 2017 بدأنا مع الجانب الياباني في التدريس بمرحلة البكالوريوس في كليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال والإنسانيات، وفي هذا العام ندخل أول مرة التنسيق الحكومي، بشرط أن يستطيع الطالب الذي يرشحه مكتب التنسيق اجتياز امتحانات القبول بالجامعة، سواء من خلال دفع المصاريف أو التمتع بالمنح".

وتابع، "الجامعة حكومية ذات طبيعة خاصة أنشئت بناءً على اتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية، ولدينا أساتذة مقيمون، ونائبي رئيس جامعة، و100 أستاذ زائر على مدار السنة، بمتوسط 1500 يوم عمل".

وأردف: "لدينا برامج تبادل طلابي بين مصر واليابان، وهذا العام سنرسل طلابًا من الفرقتين الأولى والثانية بكلية الهندسة، والفرقة الأولى بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات لليابان لفصل أو فصلين دراسيين، وهذا الأمر تأجل حتى الربيع المقبل بسبب ظروف كورونا، وقد يبدأ هذا التبادل في ديسمبر بموافقة الحكومتين".