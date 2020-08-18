رئيس الجامعة المصرية اليابانية: لا زيادة في المصروفات.. ونستعد لتطبيق "التعليم الهجين" في مقر "برج العرب الجديدة"

أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تستعد لتطبيق نظام «التعليم الهجين» فى المقر الجديد لها بمدينة «برج العرب الجديدة» الذى يقع على مساحة 200 فدان تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية بشأن التحول الرقمى للخدمات. وقال «الجوهرى» فى حوار لـ«الوطن» إنه «سيتم لأول مرة إدراج كليات الجامعة على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة وسنستقبل 1000 طالب فى كل البرامج بمرحلة البكالوريوس ووفقاً للحد الأدنى للكليات»، مشيراً إلى أن الجامعة لم ترفع مصروفاتها الدراسية للعام الجديد وسيتم التعامل بنفس المصروفات المقررة خلال العام الماضى.. وإلى نص الحوار.

ما الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية؟

- قمنا بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث أدى الامتحانات ثلاث فرق ملتحقين بكليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بحد أقصى 15 طالباً بكل لجنة، وتم تقسيم الجداول أسبوعياً بين الفرق، وشددنا على عدم السماح بالتجمعات نهائياً داخل الحرم الجامعى أثناء الامتحانات، ووضعنا خطة دخول وخروج للطلاب تحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعى، وقمنا بالتعقيم الكامل للمدينة الجامعية ومطاعم الجامعة المختلفة وجميع لجان الامتحانات، بجانب توقيع الكشف الطبى على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

إدراج الجامعة على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لأول مرة

وماذا عن استعدادات الجامعة لتنسيق العام الدراسى الجديد؟

- لأول مرة، الجامعة سيتم إتاحتها على موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات لطلاب الثانوية العامة، على أن يتم فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، بكليات «الهندسة وإدارة الأعمال»، وتشمل كلية الهندسة كلاً من تخصصات هندسة إلكترونيات واتصالات، وهندسة علوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة وعلوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، وتشمل كلية إدارة الأعمال، تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية.

سنستقبل 1000 طالب فى كل البرامج بمرحلة البكالوريوس

هل هناك اختبارات قبول للطلاب بالكليات؟

- فى مرحلة البكالوريوس، سيعتمد الالتحاق بالجامعة على كل من مجموع الثانوية العامة واجتياز اختبارات القبول لشعب رياضة 1، وكيمياء، وفيزياء، ولغة إنجليزية، والتفكير المنطقى، وفى كلية إدارة الأعمال ستقتصر اختبارات القبول على شعب رياضة 1، واللغة الإنجليزية، والتفكير المنطقى، ويتم التقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكترونى للجامعة. وتقدمنا بطلب للمجلس الأعلى للجامعات لإدراج 11 برنامجاً جديداً لطلاب الدراسات العليا، ولدينا خطة لاستقبال 1000 طالب بجميع البرامج فى مرحلة البكالوريوس.

وماذا عن الاستعداد لتطبيق التعليم الهجين؟

- نستعد للتطبيق، والجامعة مؤهلة للتطبيق على أكمل وجه، وبدأنا وضع الخطة لتقسيم المحاضرات بين أون لاين أو حضور وانصراف، ومعاملنا مجهزة للتطبيق، وتم التخطيط لأن يكون لكل 16 طالباً معمل واحد، بجانب تقليل عدد الطلاب فى المحاضرات بما يتراوح بين 30 و50 طالباً، كما أن فرع الجامعة الجديد المقرر الانتقال إليه مجهز وفقاً لأحدث التصميمات العالمية الذكية.

وهل تمت زيادة المصروفات الدراسية؟

- لم نقم بزيادة المصروفات الدراسية، وسنتعامل بنفس أسعار العام الماضى.

وماذا عن الجامعة منذ بدايتها والهدف من إنشائها؟

- الجامعة أنشئت عام 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية، بهدف استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعليم، والتعلم القائم على المشروعات البحثية، ونهدف إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التى تخدم المجتمع المحلى والإقليمى، ومساعدة الشركات الصناعية على إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية.

د. أحمد الجوهرى لـ"الوطن": حققنا مركزاً متقدماً فى تصنيف "سيماجوا" الإسبانى

وماذا عن تصنيف الجامعة عالمياً؟

- الجامعة حققت الشهر الماضى مركزاً متقدماً فى تصنيف «سيماجوا»، الإسبانى، متقدمة عن العام السابق محلياً ودولياً فى مؤشر الأداء البحثى ومخرجات البحث العلمى والتأثير المجتمعى، ويعتمد تصنيف «سيماجوا»، على الأداء البحثى ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعى، ويُعتبر من المؤشرات الهامة التى تقارن أداء الدول فى النشر العلمى الدولى وحساب عدد الأبحاث المنشورة وحساب الاستشهادات ونسبة الاستشهاد لكل بحث.

وماذا عن التواصل مع الجانب اليابانى؟

- الجامعة فى تواصل مستمر مع الجانب اليابانى لمتابعة جودة العملية التعليمية بها، ووفقاً للنظام اليابانى والقوانين المصرية، نسعى لإنتاج خريجين مؤهلين للعمل بمختلف المجالات، سواء فى مصر أو اليابان، والاختبارات التى تنفذها الجامعة تهدف إلى اختيار كوادر تعليمية ذوى كفاءة عالية.

الفرع الجديد للجامعة

نستعد لافتتاح الحرم الدائم للجامعة ونقل الكليات إليه، وهو مقام على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة، وسيواكب الحرم الجديد أحدث التصميمات العالمية ذات التصميمات الذكية الصديقة للبيئة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقنى متقدم، على أن تتحمل الحكومة المصرية تكلفة إنشائه بالكامل، فيما يقدم الجانب اليابانى «جايكا» جميع التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة.