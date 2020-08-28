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محمود مسلم

التعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

كتب:

(أ.ش.أ)
08:25 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، عن إدانته الشديدة لإطلاق الحوثيين، طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين، في بيان على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار الحوثيين ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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