سيدة تضع 5 توائم بمستشفى الأقصر العام

نجح فريق من الأطباء، اليوم الجمعة، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة وضعت 5 توائم، بمستشفى الأقصر العام.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، إن الأم وصلت في حالة صحية سيئة، ونُقلت لغرفة العمليات على الفور لإجراء عملية لإنقاذ حياتها، مشيرًا إلى أنها الآن بصحة جيدة، فيما نُقل التوائم الخمسة للحضّانة بسبب نقص النمو.

وأشار "عمر" إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية مكون من الدكتور محمد موسى، أخصائي النساء والولادة، والدكتور محمد عبده طبيب مقيم، والدكتور إيهاب صفوت، والدكتور أحمد عبدالرحيم من فريق التخدير، إضافة إلى فريق التمريض الذي ضم زكريا بخيت، وحمادة عبداللاه، وإبراهيم ميخائيل.