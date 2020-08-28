رئيس التحرير

محمود مسلم

سيدة تضع 5 توائم بمستشفى الأقصر العام

كتب:

محمد عبداللطيف الصغير
09:22 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
جانب من إجراء العملية لإنقاذ السيدة

جانب من إجراء العملية لإنقاذ السيدة

نجح فريق من الأطباء، اليوم الجمعة، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة وضعت 5 توائم، بمستشفى الأقصر العام.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، إن الأم وصلت في حالة صحية سيئة، ونُقلت لغرفة العمليات على الفور لإجراء عملية لإنقاذ حياتها، مشيرًا إلى أنها الآن بصحة جيدة، فيما نُقل التوائم الخمسة للحضّانة بسبب نقص النمو.

وأشار "عمر" إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية مكون من الدكتور محمد موسى، أخصائي النساء والولادة، والدكتور محمد عبده طبيب مقيم، والدكتور إيهاب صفوت، والدكتور أحمد عبدالرحيم من فريق التخدير، إضافة إلى فريق التمريض الذي ضم زكريا بخيت، وحمادة عبداللاه، وإبراهيم ميخائيل.

 

اقرأ المزيد:

عودة مستشفى الأقصر العام لاستقبال كل المرضى من جديد

إغلاق مستشفى الأقصر العام لتعقيمه قبل العودة لاستقبال المرضى

مستشفى الأقصر العام يحتفل بتعافي آخر مصابيّن بفيروس كورونا

"بالجلبية".. مدير مستشفى الأقصر العام يشرف على ذبح الأضحية أمام البوابة