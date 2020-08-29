باحث سياسي: القبض على محمود عزت أثلج قلوب أهالي الشهداء

قال طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما قامت به أجهزة الأمن من إلقاء القبض على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، أمس، هو خطوة جبارة أثلجت صدور المصريين: "بنقول لكل شهدائنا وأهاليهم إن هذا برد قلوبهم".

وأضاف "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "عزت" كان يتواجد في منطقة مدينة نصر عام 2013، ليقود اعتصام رابعة العدوية وتلك الجماعات الإرهابية التي تواجدت به، باعتباره قيادة قطبية كبرى وشديد الكراهية والتطرف، موضحا أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية نجحوا في التخفي وتغيير الشكل الخارجي، مع عدم الظهور بمجموعات، والسير بطرق مختلفة حتى لا يتم رصدهم: "محمود عزت من الشخصيات اللي تشبه رؤساء المافيا والعصابات".

وأكد الباحث، أن التنكر والتخفي هو أمر يعشقه كل أعضاء الجماعة، حيث إنهم ينظرون إلى أجهزة الدولة بأنها أجهزة معادية وشبه كافرة، بينما يروج أعضاء جماعة الإخوان لأنهم طائفة الحق والتي يرضي الله عنها ويدافع عنها.