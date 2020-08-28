جامعة الأقصر تعتمد مصروفات العام الدراسي الجديد

وافق مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور بدوي شحات، رئيس الجامعة، اليوم الجمعة، في الجلسة السادسة عشر، والتي عُقدت عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على منح درجة البكالوريوس لـ69 طالبًا بكلية الفنون الجميلة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت الموافقة أيضًا على منح الدارس سمير عبدالرازق فتوح شعراوي، درجة الدكتوراه في التصوير، ومنح الوافد العراقي وليد خالد قدوري درجة الماجستير في ترميم الآثار.

وأشار إلى الموافقة على تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لمركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة باعتبارها وحدة ذات طابع خاص، والنظر في المذكرة المعروضة بشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021.

وذكر رئيس الجامعة أن المجلس وافق على قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020- 2021، وكذلك النظر في المذكرة المعروضة بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية "هواوي" بين جامعة الأقصر وشركة "هواوي للتكنولوجيا مصر".