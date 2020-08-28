جامعة نيوز جيزة تهدي "مصر تستطيع" 10 منح دراسية

قال الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق رئيس جامعة نيوز جيزة، إن الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين للمستقبل، مشيرًا إلى أن علوم المستقبل تختلف تماما عن علوم الماضي والحاضر.

وأضاف فريد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "دي إم سي": "التحدي الأكبر في السنوات القادمة هو إعداد الخريجين بمستوى مختلف تماما عن الأجيال السابقة، ومن ثم فإنه يجب تطوير المناهج وتطوير تقديم المعرفة للطلاب، لكي يستطيع الطالب المصري العمل في أي مكان بالعمل".

وتابع: "نتعاون مع أكبر جامعات في العالم، ونتحمل التكلفة المادية الكبيرة لهذا التعاون طواعية، ومن ثم فإن مجموع الثانوية العامة لا يكفي لكي يلتحق الطالب بالكلية، وهناك اختبار قدرات واختبار اللغة بالإضافة إلى المواهب والهوايات الرياضية، إذ أن كل هذه العناصر تشكل الشخصية المتوازنة القادرة على النجاح في المستقبل".

وأعلن الدكتور أحمد سامح فريد، إهداء 10 منح لبرنامج مصر تستطيع، حيث يستطيع الطالب التقديم على المنح من خلال موقع الكلية وكتابة "مصر تستطيع".