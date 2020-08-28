السودان: استمرار مفاوضات السد الإثيوبي بالصيغة الحالية لن يقود لنتائج

تواصلت، اليوم، المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وانعقدت الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاثة والتي شارك فيها السودان بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وخلال الجلسة، قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وبعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدأ واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة.

وأعاد وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، التأكيد على أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ اليوم، كما سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد.

وأكد الوفد السوداني، أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وسيلتقي عباس، بأجهزة الإعلام المحلية والعالمية مساء غدا السبت، الساعة 7 مساء بقاعة وكالة السودان للأنباء لشرح موقف السودان من التطورات في ملف التفاوض بشأن ملء و تشغيل السد والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.