"سلطان": تشغيل أكبر مدينة "ملاهي" بالحديقة الدولية بتكلفة 33 مليونا

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن هناك التزامًا من جميع الحدائق بالحد الأقصى للزوار لا يتعدى 50% من استيعاب الحديقة، مع التزام الجمهور بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "سلطان" لـ"الوطن" أنه من المتوقع أن يكون حجم الإقبال على الحدائق أول أسبوع محدودًا بعد فترة إغلاق تعدت الـ5 شهور بسبب تداعيات كورونا، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكبر مدينة ملاهٍ بالعاصمة داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر بـ33 مليون جنيه بالتعاون بين القطاع الخاص وإحدى الشركات الصينية حيث توجد كل وسائل الأمان والحماية.

وأشار إلى أن استمرار أعمال النظافة وحث المواطنين على إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مع متابعة أعمال التطهير لأماكن تواجد المواطنين والمقاعد والاستراحات والألعاب داخل الحديقة علاوة على تعقيم دورات المياه وتنظيفها بصفة دورية حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن محافظة القاهرة قررت فتح الحدائق والمتنزهات الاثنين الماضي مع التأكيد على التزام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع الزحام والتجمعات فى تلك الأماكن.