ماهر فرغلي: القبض على محمود عزت ضربة قاصمة للإخوان

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بمثابة ضربة قاصمة للجماعة الإرهابية ولكنها لن تنهيها، شارحا أن الجماعة متشعبة بكثير من الأفرع ضمن شبكة ممتدة على مستوى عدد كبير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد "فرغلي"، أنه يجب عدم الانشغال كثيرا بأين كان محمود عزت طوال تلك الفترة السابقة، ولكن يجب التركيز على فترة ما بعد القبض عليه، كونه كان المشرف على القطاع التربوي داخل جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أحد أعضاء الاتجاه القطبي بالجماعة.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي نيوز" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن "عزت"، كان بيده تمويل جماعة الإخوان، وهو الأمر الواضح مؤخرا، وسقوطه يعد خللا لبنية الجماعة الداخلية، وستثار الكثير من المشكلات والصراعات بين أعضاء الجماعة في قطر وتركيا، موضحا أن الصراع سيشتد خلال الفترات المقبلة بعد إلقاء القبض على "عزت" من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، كما أن الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإخوان في تركيا وقنواتهم فشلت في دعم خطط الجماعة وهنك صراع كبير واضح فيما بينهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن طريقة الإخوان هي تقديس القيادات ويجيزوا الكذب ويقوموا بتهويل الأشياء.