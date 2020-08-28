جامعة الزقازيق: فصلنا الإخواني محمود عزت في 2013 بعد إنذاره 3 مرات

أكد الدكتور محمد عوض، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الزقازيق، صدور قرار بفصل نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت من عمله بكلية الطب بالجامعة منذ عام 2013.

وأوضح أن قرار الفصل صدر طبقًا للمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات، عقب انقطاعه عن العمل فترة تجاوزت المدة المسموح بها دون تقديم أي أعذار، خاصة بعد إنذاره 3 مرات.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وعُثر في الشقة على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة؛ لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.