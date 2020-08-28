وزير التعليم العالي يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الاتفاق مع ‏ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، على تقديم البنك منحًا لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على استمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وذلك مساهمة من البنك الأهلي من خلال مسؤوليته الاجتماعية في دعم وظائف المستقبل.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.