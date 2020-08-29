سفير نيوزيلاندا عن الحكم على قاتل الـ51 مسلما: يرسخ قيم التعايش والسلام

علق السفير جريح لويس، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، بالحكم على "الإرهابي" الذي قتل 51 مسلما أثناء الصلاة في نيوزيلاندا، بأن هذا الحكم ليس أمرا مسبوقا في نيوزيلاندا والقرار ركز على التأثير الذي وقع على الضحايا، وكان يحاول الجاني التصرف بشكل انتقامي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبعد دراسة الأوراق المقدمة للمحكمة لفترة كافية تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهو قرار له أهمية كبيرة في بلاده لترسيخ قيم التعايش وضمان السلام في كافة أنحاء البلاد.

وعن فيروس كورونا، أوضح أن فيروس كورونا تحدي لكافة الدول في تجربة غير مسبوقة، ونحاول القضاء على الفيروس والإجراءات الاحترازية لمصر جيدة لحد كبير، مؤكدا أن مصر ليس بها عدد كبير من مصابي كورونا كباقي الدول، وهناك إجراءات تم اتخاذها وهناك الكثير من المواطنين يأخذون الإجراءات الاحترازية بشكل جدي.