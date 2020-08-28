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سفير مصر في لبنان يزور مستشفى لإسعاف مصابي تفجير بيروت

كتب:

محمد حسن عامر
02:00 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
السفير المصري خلال زيارته المستشفى

السفير المصري خلال زيارته المستشفى

زار السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، صباح اليوم، مستشفى جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت.

وذكر بيان للسفارة المصرية في لبنان أن السفير استعرض مع إدارة الجمعية جهود مستشفى المقاصد في إسعاف مصابي انفجار بيروت، وكذلك جهود احتواء تفشي جائحة كورونا.

وقدم السفير إلى المستشفى طنين من المساعدات الطبية مخصصة لدعم طوارئ المستشفى ومستلزمات للوقاية من كورونا، وكذلك أدوية لعلاج الأمراض المزمنة وأدوية للأطفال وغيرها من الاحتياجات الدوائية الأساسية.

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