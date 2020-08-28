سفير مصر في لبنان يزور مستشفى لإسعاف مصابي تفجير بيروت

زار السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، صباح اليوم، مستشفى جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت.

وذكر بيان للسفارة المصرية في لبنان أن السفير استعرض مع إدارة الجمعية جهود مستشفى المقاصد في إسعاف مصابي انفجار بيروت، وكذلك جهود احتواء تفشي جائحة كورونا.

وقدم السفير إلى المستشفى طنين من المساعدات الطبية مخصصة لدعم طوارئ المستشفى ومستلزمات للوقاية من كورونا، وكذلك أدوية لعلاج الأمراض المزمنة وأدوية للأطفال وغيرها من الاحتياجات الدوائية الأساسية.