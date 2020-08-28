لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "خليني"

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنية جديدة تحمل عنوان "خليني" على تطبيق أنغامي وقد تصدر العمل الترند على "أنغامي" في العديد من الدول العربية.

وحرصت لطيفة على اختيار لون موسيقي جديد يتميز بالروح الشبابية والتي كانت واضحة في الكليب الذي كان من توقيع جمال عادل، حيث ظهرت لطيفة بأكثر من لوك ولاقت إطلالتها إعجاب الجمهور بسبب أناقتها وجمالها.

وحققت أغنية "خليني" التي كتب كلماتها ياسين حمزاوى ولحنها ووزعها أمين القلصي صدى واسعا منذ الساعات الأولى من إطلاقها حيث تصدرت الترند بجوجل وحققت أيضا أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة قصيرة.

ونشرت الفنانة التونسية فيديو جديدا عبر حسابها على الانستجرام وظهرت وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني" وعلقت على الفيديو قائلة: ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب.. مستنية أعرف رأيكم في أغنية خليني وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها.