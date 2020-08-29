من ارتداء النقاب لصبغ الشعر.. حيل الإخوان للتخفي

حيل عديدة استخدمها قيادات الإخوان للهروب من الشرطة، أبرزها ارتداء ملابس النساء، خاصة النقاب، أو تغيير شكل الوجه، وذلك بعد ملاحقة أجهزة الأمن لهم عقب ثورة 30 يونيو 2013، حينما قررت الجماعة التحول علنًا إلى العمل المسلح ضد الدولة والشعب المصري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بعد 7 سنوات من اختبائه في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، رغم الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت عملية تفتيش أجهزة الأمن للشقة التى كان يختبيء بها "عزت" عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين اتصالات وإدارة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم.

ويعد "عزت" المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه.

وترصد "الوطن" الحيل التي استخدمها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للهروب من الشرطة وكاميرات المراقبة.

فى أغسطس 2013 تمكنت أجهزة الأمن من القبض على القيادي الإخوانى صفوت حجازي، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف، والشروع في قتل وإثارة الرأي العام وتكدير السلم الداخلي وتهم أخرى.

ووفق تقارير أمنية، ضُبط حجازي بمنطقة سيوة بمطروح أثناء استعداده للهروب إلى ليبيا، وتبين أنه كان مختبئًا بأحد الأماكن متنكرًا، حيث حلق جزءً من لحيته، وصبغ شعره في محاولة لتضليل الأمن.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المسجونين بسجن بلبيس في الشرقية من ضبط الإخوانى أحمد عبدالمنعم حتحوت، المحبوس على ذمة القضية رقم 1122015 جنايات، حال محاولته الهرب من محبسه أثناء الزيارة مرتديًا النقاب.

ورصدت تقارير أمنية، أن محمد بديع المرشد العام الأخير للجماعة كان يتردد على ميدان رابعة العدوية - الشهيد هشام بركات حاليًا- مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل فضه، مرتديًا النقاب خوفًا من القبض عليه من قبل قوات الجيش والشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بديع في شقة مفروشة بالعمارة رقم 84 في شارع الطيران في مدينة نصر بمحيط منطقة رابعة العدوية، وبرفقته شخصين آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية.

وأفادت تقارير أمنية أيضاً أن القيادى الإخوانى عصام العريان كان يرتدى هو الآخر النقاب للهروب من رجال الشرطة والمتابعات الأمنية.