باحث: محمود عزت كان يتحكم في لجان الإخوان التي حاولت تشويه صورة الدولة

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمود عزت ضربة قوية ومؤثرة لجماعة الإخوان الإرهابية التي عملت على تشويه صورة الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.

وأضاف فاروق خلال نشرة التاسعة عبر القناة الأولى، أن محمود عزت هو العقل المدبر والقيادي المهيمن والمتحكم في مفاصل الجماعة الإرهابية، والمسؤول المباشر عن مختلف العمليات الإرهابية التي تمت على مدار السنوات السبع الماضية والمتحكم في اللجان الإلكترونية التي كانت تمثل أداة في تشويه الدولة المصرية.

وتابع أن عزت كان على علاقة بكل ما يتصل بإدارة التنظيم الدولي الإرهابي وإدارة أمواله داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنه الرجل الحديدي داخل الجماعة والممثل الفعلي للتيار القطبي الذي وُلد من أفكار الإرهابي سيد قطب الذي كفر المجتمع ووظف العنف لخدمة أهداف الجماعة.

وأردف: "هذه الضربة تجهض عمل الخلايا النائمة داخل القاهرة وتضع التنظيم في حرج بالغ نتيجة وجود فراغ تنظيمي، وبخاصة ان القيادة داخل الجماعة مركزية وكان عزت يمتلك خيوط الجماعة".