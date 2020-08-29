ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المغرب إلى أكثر من 58 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1404 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 58489 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أمس الجمعة، إلى أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1052 حالة.

وتم تسجيل 1148 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 43049 حالة.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر جمال فورار، أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين إلى 43403 مصابين، و1483 حالة وفاة.

وقال "فورار"، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 387 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بكورونا المستجد بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 30436 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.