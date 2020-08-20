منال سلامة تعود للمسرح بـ"لحظة حب"

يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، لاستقبال العرض المسرحي "لحظة حب" للفنانة منال سلامة، بعد غياب فترة.

ويجري حاليًا فريق عمل المسرحية البروفات التحضيرية للعمل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وارتداء كمامات.

مسرحية "لحظة حب" شعرية تجسد كل أشكال صور الحب بين آدم وحواء من خلال علاقة رومانسية بين شاعر وفنانة تشكيلية. العرض بطولة منال سلامة وبهاء ثروت، ألحان أحمد محيي، إخراج ياسر صادق.