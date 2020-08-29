صلاح عبدالله: أشعر أني لم أصل لمرحلة التكريم في المهرجانات

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يحب مشاهدة المهرجانات الفنية والتكريمات على التلفزيون مثل المشاهد العادي، ولا يحب المشاركة فيها.

وقال "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten"، إن عدد كبير من مديري مهرجان القاهرة السينمائي عرضوا عليه التكريم ولكنه اعتذر معتبرًا أنه لم يصل للمرحلة التي يستحق فيها التكريم حتى الآن "بحس إن التكريم له مرحلة موصلتهاش وعشان كده كنت دايمًا اعتذر".

وأوضح أن بداياته كان في المسرح وظل يقدم التمثيل على المسرح لفترة طويلة حتى ظهر في التلفزيون، معتبرًا أن مشاركته في مسلسل "سنبل تحت المليون" هو "وش السعد" عليه نظرًا لأنه العمل التلفزيوني الأول له، مؤكدًا أن النقلة الكبيرة له كانت مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل".

وعن أعماله السينمائية اعتبر صلاح عبدالله، أن أفضل أعماله، هي أفلام "مواطن ومخبر وحرامي" والرهينة وكلاشينكوف وكباريه والفرح ودم الغزال والدادة دودي وعسكر في المعسكر ومقلب حرامية.

وعن أحدث أعماله كشف "عبدالله" عن مشاركته في مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفي والفنانة نور، وأنه سيستكمل دوره في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز.