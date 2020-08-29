ترامب يعرب عن حزنه الشديد لتنحي رئيس الوزراء الياباني عن منصبه

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فور إعلان الأخير تنحيه عن منصبه لأسباب صحية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وقال ترامب، للصحفيين، إنه يتمتع بعلاقة صداقة طيبة مع آبي، مضيفا إنه يشعر بالحزن الشديد تجاه تنحيه عن رئاسة الوزراء، لأنه "محب لبلاده"، على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء الياباني التقى بترامب، عقب فوزه مباشرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كي"، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيستقيل من منصبه، مضيفة أنه يريد تجنب التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.