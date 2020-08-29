المرور تواصل حملاتها لضبط المخالفين بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه عدة حملات مرورية على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1548 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة عن 874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و124 مخالفة سير بدون تراخيص، و70 دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط الترخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.