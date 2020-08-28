ضبط سائق "توك توك" اقتحم شقة "سورية" وعاشرها كرها بالجيزة

نفذ شاب فى العقد الثالث من عمره جريمة بشعة، حيث اقتحم شقة سيدة سورية الجنسية بمدينة 6 أكتوبر، وعاشرها كُرهًا تحت تهديد السلاح، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وجارٍ التحفظ عليه، وإحالته للتحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من سيدة تحمل الجنسية السورية، حيث ذكرت أنها حال دخولها للشقة رفقة نجلها "عمار"، 6 سنوات، فوجئت بشخص يدخل خلفها، وهددها بإيذائها ونجلها.

وقالت السيدة السورية إن الشخص استولى على خاتمها الذهبي، واصطحبها إلى حمام الشقة، وأقام معها علاقة تحت تهديد السلاح.

وذكرت أنها عقب ذلك أوهمته أنها تريد أن تتعرف عليه، وأخذ رقم هاتفه، واتصلت به في اليوم الثاني، وأخبرته بأنها تريد أن تقيم معه علاقة، وعقب دخوله الشقة تم ضبطه.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهم سائق "توك توك"، وعمره 27 سنة، وأنه اعترف بارتكاب الواقعة.