فوائد واستخدامات البلازما: معالجة التجلط ومحاربة الالتهابات

تردد في الفترة الأخيرة مصطلح "البلازما" وخاصة بعد إعلان مصر الدخول في تجربة استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ضمن التجارب السريرية التي تجريها الوزارة أملاً في الحصول على علاج أو لقاج لعلاج الفيروس، وهنا كثرت الأسئلة عن ما هية البلازما؟ وفيما كانت تستخدم قبل انتشار فيروس كورونا المستجد؟

عرفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "البلازما" بأنها من مكونات الدم وتمثل 55% من دم الإنسان، وتتكون من 92% من الماء و8% من البروتين والأجسام المضادة.

أما استخدامات البلازما، فإنها تستخدم في علاج مرضى الهيموفيليا "النزف المتكرر"، وأمراض الكبد، والحروق، والحوادث.

وللبلازما فوائد عدة يمكن تلخيصها في 4 نقاط نستعرضها في السطور التالية:

1) التخلص من مخلفات العمليات الحيوية ونقلها إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهائيا.

2) معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط.

3) الأجسام المادة بالبلازما تساهد الجسم على محاربة الالتهابات.

4) تنظيم درجة حرارة الجسم.