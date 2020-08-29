اشتعال المنافسة بين مرشحي الإعادة بانتخابات الشيوخ في أسيوط

تشهد جولة الإعادة بمحافظة أسيوط منافسة شرسة بين المرشحين، الذين انقسموا إلى جبهتين الأولى مرشحي حزب مستقبل وطن ويمثلهم "عصام بركات ,حمادة قرشي ,مصطفى الكحيلي" والجبهة الثانية مرشحي الفردي مستقل ويمثلهم "عادل حجازي ,هشام فهمي ,منتصر مالك".

وتعد المنافسة الأكثر شراسة بين منتصر مالك العمدة ومصطفى الحكيلي خاصة، وأنهما من مركز منفلوط .

كما تشهد الجولة تربيطات بين المرشحين هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق، وعادل حجازي المحامي.

ومن جانب آخر حث عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، للمستقلين الثلاثة ضد مرشحي حزب مستقبل وطن الذين يخوضا جولة الإعادة.

يذكر أن 6 مرشحين ثلاثة تابعين لحزب مستقبل وطن "فردي" وثلاثة مرشحين بنظام فردي مستقل، يخوضون جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد في محافظة أسيوط.