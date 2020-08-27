مستقبل وطن ينظم مؤتمرا شبابيا لدعم المرشحين في جولة الإعادة بالمنوفية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرًا لشباب المنوفية لدعم مرشحي الحزب محمود فريد شرارة، وهشام علي الحاج، بجولة الإعادة لعضوية مجلس الشيوخ في المنوفية، بحضور النائب أيمن معاذ، وأبوبكر قشقوش، والمهندس عصام الحناوي، وبحضور أمناء شباب المراكز وأعضاء هيئات مكاتبهم ونخبة من القيادات الشابة بالمحافظة داخل الحزب.

وأقام حزب مستقبل وطن المؤتمر في ضيافة العمدة عبداللطيف طولان عمدة قرية شمياطس بمركز الشهداء، وشهد المؤتمر وجودًا مكثفًا للشباب والشخصيات العامة، الذين استمعوا إلى كلمات من المرشحين للتعرف عليهم وعلى تاريخهم السياسي والاستماع إلى أفكارهم الذين ينوون تنفيذها بعد نجاحهم في مجلس الشيوخ، والذين أبدوا دعمهم الكامل ومؤازرتهم لمرشحي الحزب يقينًا منهم على قدرتهم على تحمل تلك المهمة الثقيلة.

ووجه محمود فريد شرارة مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية، الشكر لأمين الحزب بالمحافظة النائب سامر التلاوي على إعطائه التعليمات بتنظيم مؤتمر للشباب على مستوى المحافظة، كما وجه الشكر لنور ناشي أمين حزب الشعب الجمهوري على تأييده الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن، وأكد المرشحون خلال المؤتمر على اهتمامهم الكامل بقضايا الشباب التي تعتبر أولى أولوياتهم.