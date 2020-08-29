تفاصيل سرقة مليون جنيه من "الشرقية للدخان" بكفر الشيخ

أدلى المتهمون بسرقة فرع الشرقية للدخان في كفر الشيخ، باعترافات تفصيلية عن كيفية التخطيط وسرقة الفرع أمام المستشارين معتز عيسوي، وعبدالله السماحي، وكيلي نيابة بندر كفر الشيخ، بأمانة سر أسامة محمد، وحلمي أبوزيد، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

وكشفت التحقيقات التى جرت معهم قبل إصدار قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بحوزتهم أسلحة نارية، وسيارتين تحملان أرقام ع م ط 8369 و ل س ص 2158، وشارك المتهم الأول "نادر.ا.ا"، 27 عاما، في الواقعة بسيارتين والتي استخدماها في الواقعة، والمتهم الثاني "محمد.م.ق"، 35 عاما، وشهرته هاني قناوي"، تزعم المتهمين ووضع خطة السطو المسلح.

وبينت التحقيقات أن المتهم الثالث "أحمد.أ.ش.ا"، 28 سنة، من ضمن المسلحين الذين استولوا على المبلغ المسروق من الشركة، والمتهم الرابع "إبراهيم.ع.إ"، 30 سنة، تزعم المسلحين أثناء اقتحامهم مقر الشركة، وسرقة المبلغ المالي، أما المتهم الخامس "السيد.م.ا.ع"، 33 سنة، اتفق مع المتهم الأول لإحضار سيارته الهيونداي تحمل لوحات معدنية أرقام ع م ط 8369 واستخدمها كسائق لتنفيذ الواقعة، والمتهم السادس "أحمد.ح.إ.م.ب"، 26 سنة، وشهرته الروسي، تربطه علاقة صداقة بالمتهم السابع، واتفق الأخير معه على الاشتراك في الواقعة من خلال دوره بالمراقبة، وتأمين عملية دخول وخروج المتهمين المسلحين، وتنفيذ جريمتهم، والمتهم السابع "مصطفى.م.م.د"، 21 سنة، طالب، ويقيم بتقسيم الأطباء، اتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ المخطط الإجرامي.

كما اشترك المتهم السابع المذكور في دخول الشركة مع باقي المسلحين، من أجل سرقة المبلغ المالي بالإكراه تحت تهديد السلاح، والمتهم الثامن "أمين.ص.ع.ش"، 34 سنة، عامل، بقرية الحاج علي، التابعة لمركز الرياض، كان ضمن المجموعة المسلحة التي دخلت ونفذت الجريمة وسرقة المبلغ المالي بالإكراه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ، القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص، متهمين بالسطو المسلح على فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، وسرقة أكثر من مليون جنيه.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة، ببلاغ مسؤول فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، دائرة القسم، بتعرض الفرع لسطو مسلح من قبل ملثمين وفروا هاربين.

انتقل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، رفقة المقدم اللواء ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، وعددًا من القيادات الأمنية، وضباط الشرطة إلى موقع الحادث بمقر فرع الشركة الشرقية للدخان.

ووفق مصادر من الشرطة والشركة الشرقية للدخان، تبين أن المبالغ المسروقة تخطت المليون جنيه.

شكل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث قسمي أول وثان كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد أحمد مصطفى عمر، رئيس مباحث قسم ثان، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعددًا من ضباط الشرطة لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه.

وتبين من جهود فريق البحث الجنائي، أن مرتكبي الواقعة 7 متهمين هم: "السيد.م.ا"، 33 عامًا، سائق، و"أحمد.م.م"، 30 عامًا، سائق، ويقيمان بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، و"خالد.س.أ"، 28 عامًا، عاطل، و"مصطفى.م.د"، 26 عامًا، عاطل، و"محمد.م.ط"، وشهرته "كلبة"، 19 عامًا، عاطل، ويقيمون بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"محمد.م.ق"، 35 عامًا، وشهرته "هاني قناوي"، 35 سنة، ويقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"نادر.ا.ا"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

ألقي القبض على المتهمين، أثناء تواجدهم بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وبحيازتهم سيارة ملاكي، استأجروها لإتمام عملية السرقة، بالإضافة إلى مبلغ 800 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين في قسم أول شرطة كفر الشيخ، أقروا بارتكاب الواقعة، مستخدمين أسلحة نارية، وسيارة ملاكي، ومتعلقات أخرى ارتدوها لإتمام عملية السطو المسلح على فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، لمرورهم بضائقة مالية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6941 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومن خلال عرض المتهمين الثمانية على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.