حبس عصابة سرقت أكثر من مليون جنيه بالسطو المسلح على "الشرقية للدخان"

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من مليون جنيه بالسطو المسلح على فرع الشرقية للدخان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الإدلاء باعترافاتهم أمام النيابة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ، مساء أمس، القبض على عصابة مكونة من 7 أشخاص، متهمين بالسطو المسلح على فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، وسرقة أكثر من مليون جنيه.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة، ببلاغ مسؤول فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، دائرة القسم، بتعرض الفرع لسطو مسلح من قبل ملثمين وفروا هاربين.

انتقل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، رفقة المقدم اللواء ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، وعددًا من القيادات الأمنية، وضباط الشرطة إلى موقع الحادث بمقر فرع الشركة الشرقية للدخان.

ووفق مصادر من الشرطة والشركة الشرقية للدخان، تبين أن المبالغ المسروقة تخطت المليون جنيه.

شكل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث قسمي أول وثان كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد أحمد مصطفى عمر، رئيس مباحث قسم ثان، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعددًا من ضباط الشرطة لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة 7 متهمين هم: "السيد.م.ا"، 33 عامًا، سائق، و"أحمد.م.م"، 30 عامًا، سائق، ويقيمان بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، و"خالد.س.أ"، 28 عامًا، عاطل، و"مصطفى.م.د"، 26 عامًا، عاطل، و"محمد.م.ط"، وشهرته "كلبة"، 19 عامًا، عاطل، ويقيمون بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"محمد.م.ق"، 35 عامًا، وشهرته "هاني قناوي"، 35 سنة، ويقيم بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"نادر.ا.ا"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

ألقي القبض على المتهمين، أثناء تواجدهم بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وبحيازتهم سيارة ملاكي، استأجروها لاتمام عملية السرقة، بالإضافة إلى مبلغ 800 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين في قسم أول شرطة كفر الشيخ، أقروا بارتكاب الواقعة، مستخدمين أسلحة نارية، وسيارة ملاكي، ومتعلقات أخرى ارتدوها لإتمام عملية السطو المسلح على فرع الشركة الشرقية للدخان بمدينة كفر الشيخ، وذلك لمرورهم بضائقة مالية جعلتهم يرتكبون الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم.