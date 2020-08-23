سرقة مليون جنيه في سطو مسلح على فرع "الشرقية للدخان" بكفر الشيخ

تعرض فرع الشركة الشرقية للدخان في مدينة كفرالشيخ، اليوم الأحد، لحادث سطو مسلح من قبل مجهولين، سرقوا مبلغًا ماليًا كبيرًا تخطى المليون جنيه.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد تلقيه بلاغًا مسؤول فرع الشركة الشرقية للدخان في عاصمة المحافظة، دائرة القسم، بتعرض الفرع لسطو مسلح من قبل مجهولين وملثمين أثناء عملية السطو، وفروا هاربين.

وانتقل اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة المقدم رامي شرف الدين مفتش المباحث، والرائد محمد هاني عصر رئيس مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، ومعاونيه وعدد من القيادات الأمنية، وضباط الشرطة، إلى موقع الحادث بمقر فرع الشركة الشرقية للدخان، وتبين أن المبالغ المسروقة تخطت المليون جنيه، وجاري فحص باقي المسروقات عن طريق الشركة.

وشكّل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وضبط الجناة المتورطين في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.