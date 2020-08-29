كورونا والرد على القنوات "المعادية" محاور تقرير الأعلى للإعلام السنوي

تعكف لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إعداد التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر عن العام المنقضي، والمقرر صدوره خلال شهر ديسمبر المقبل، ويضم التقرير محاور رئيسية تضمنها التقريرين السابقين للمجلس الماضي مثل تقارير لجان الشكاوى والدراما والرصد وضبط الإعلام الرياضي والملكية الفكرية والتظلمات فضلا عن تقرير أمانة المجلس.

من جانبها قالت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التقرير الثالث المزمع صدوره والخاص بعام 2020، سيتضمن أشياء جديدة أبزرها دور الإعلام الاستباقي ومدى نجاح الإعلام المصري في مواجهة الأزمات التي حدثت خلال العام وأبرزها أزمة تفشي فيرس كورونا، ومن المقرر أن يتضمن أيضا فترة ما قبل كورونا وكيف كانت التغطية بها، وفترة كورونا وتغطيتها الإعلامية والمخالفات التي وقعت فيها الوسائل الإعلامية وكيف نجح الإعلام في نقل صورة سليمة للناس.

وأوضحت في تصريح لها أن التقرير سيتضمن أيضًا دور الإعلام في مواجهة القنوات المعادية التي تبث من خارج مصر، لبيان ما إذا كان الإعلام المصري مجرد رد فعل أم كان له دورا استباقيا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بتشكيل 12 لجنة نوعية من بينها لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم وتضم في عضويتها كل من الدكتورة منى الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأمين العام.

وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريرا شهريا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.