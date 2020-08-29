"العليا للتنسيق" تحسم أعداد طلاب كليات المرحلة الأولى خلال ساعات

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستجتمع مساء اليوم، لتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات، وكذلك تحديد الحدود الدنيا للكليات لتنسيق 2020، موضحًا أنَّ إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون خلال ساعات بعد الاجتماع، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه سيتمّ الإعلان عن الحد الأدني للمرحلة الثانية للتنسيق لجميع الشعب، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، موضحًا أنَّه سيتمّ إتاحة التسجيل للمرحلة الثانية خلال 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الإعلان عن الحد الأدنى لها.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.