بدء صب أسقف الدور الخامس بعمارات "JANNA" في مدينة ملوي الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه تمّ البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور الخامس علوي بعمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة بعدد 32 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة) بإجمالي 1024 وحدة سكنية.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي "الفشن" و"ملوي" الجديدتين، أنَّه تمّ الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الرابع علوي إضافة إلى أعمدة الدور الخامس علوي بإجمالي 68 سقفا و85 "جنطة أعمدة" تمّ الانتهاء من صبها بالمشروع بإجمالي كمية خرسانة 30 ألف م3 حيث بلغت نسبة الإنجاز 35٪ بالمشروع، باستثمارات 150 مليون جنيه في مجالي الإسكان والطرق، وجارٍ تنفيذ أعمال المباني تباعا بالأدوار التي تمّ الانتهاء من الهيكل الخرساني بها.

وأكّد أنَّه تمّ التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال التشطيبات، حتى يتمّ الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقًا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الدكروري"، إلى أنَّه تمّ حجز 129 قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، والتي شهدت إقبالًا على الحجز من قبل المواطنين، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال الفرمة لموقع العمارات بالمرحلة الأولى، وجارٍ استكمال أعمال الفرمة لموقع قطع الأراضي التي تمّ حجزها.