اعتقال صيني بأمريكا في واقعة نقل محتمل لبرامج كمبيوتر إلى بكين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال صيني يعمل باحثا بجامعة كاليفورنيا ووجهت له تهمة تدمير قرص كمبيوتر صلب خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية بشأن احتمال نقله برامج حساسة للصين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أمس الجمعة، أن قوان لي (29 عاما) اعتقل بعد أن شوهد يتلف قرصا صلبا ويلقيه في صندوق للقمامة خارج شقته في يوليو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال البيان: "يجري التحقيق مع قوان لاحتمال نقله برامج أمريكية حساسة أو بيانات فنية للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بالصين" ونفيه كذبا صلته بالجيش الصيني في طلبه للحصول على تأشيرة وفي مقابلات مع موظفين اتحاديين.

ولم يذكر البيان متى بدأ التحقيق، لكنه أشار إلى أن قوان مثل لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة، ومن المقرر توجيه الاتهامات له في 17 سبتمبر. وتبلغ أقصى عقوبة لجريمة تدمير دليل السجن 20 عاما.