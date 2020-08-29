كورونا حول العالم: الهند تتجاوز أمريكا في عدد الإصابات اليومية

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.886.222 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 840.338 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 17.272.578 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت السلطات الهندية تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة يومين على التوالي بعد ظهور85687 حالة الأربعاء الماضي، و77266 حالة أخرى أمس الأول الخميس، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، أمس الجمعة، إن الهند أجرت أكثر من 39 مليون اختبار لفيروس كورونا حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في الهند ارتفع بذلك ليصل إلى 3 ملايين و387 ألفا و500 شخص و61529 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 44 ألفا و109 حالات إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 5 ملايين و889 ألف شخص

من جانبها، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 5 ملايين و889 ألفاً و652 شخص على الأقل.

وأضافت الجامعة، أمس الجمعة، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية ارتفع إلى 181 ألفاً و186 حالة.

وسجلت جونز هوبكنز، أمس الجمعة، ظهور أكثر من 21 ألفا و867 حالة إصابة و362 وفاة جديدة داخل الولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة جراء كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41486 وفاة.

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان، أنه تم تسجيل 1276 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 331644 إصابة في عموم بريطانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار الوباء، أمس الجمعة، عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 980 ألف حالة مؤكدة.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء كورونا المستجد إلى 16914، بعد تسجيل 110 وفيات جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 789466 شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو 654 إصابة، من مجموع الإصابات الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المدينة إلى نحو 260 ألف حالة

إصابات كورونا في بيلاروسيا تتجاوز الـ71 ألف حالة

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل ما يزيد عن 181 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71346 شخصًا على مستوى البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، أن 69887 شخصًا قد تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن عدد أصحاب الأمراض المزمنة، الذين توفوا من جراء الإصابة بالوباء، بلغ 667 شخصًا.

وفي إيران، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أمس الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد، ارتفعت إلى 21249 شخصا، أثر تسجيل 112 حالة وفاة جديدة.

وأضافت لاري، في تصريحها الصحفي اليومي الذي نقلته وكالة "أرنا" الرسمية، ان عدد الإصابات بكورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية ظهر أمس الجمعة، 369911 حالة بينهم 3811 في وضع حرج.

وأشارت المتحدثة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 318270 شخصا.

وفي إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة السنغالية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 90 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 1200 فحص تم تسجيل 90 إصابة مؤكدة ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 13384 مصابا، وكذلك تم تسجيل 117 حالة تعاف ليصل إجمالي الشفاء إلى 9091 شخصا.

وأضافت الصحة السنغالية، أن عدد الوفيات بلغ 279 في حين يواصل 4013 مصابا علاجهم في المشافي.