10 مخالفات لـ"الصحاب يلا" تمنع بثها: أبرزها الألفاظ المتدنية والإيحاء

أحالت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة رانيا هاشم، عضو المجلس، تقريرا للتحقيق مع إحدى المحطات الإذاعية بتهمة مخالفة المعايير والأكواد التي وضعها المجلس من خلال بثها أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يالا"، تتضمن حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد طالب في فبراير الماضي جميع القنوات الفضائية، بمراعاة الذوق العام في كل ما يتم عرضه على الشاشات سواء برامج أو حوارات أو أغانٍ، كما طالب المجلس القنوات مراعاة المعايير الإعلامية فيما يخص تناول الأعمال الإبداعية، بما يرتقي بالذوق العام في مخاطبة الجمهور.

ووضع المجلس عددا من المعايير خالفت في هذا الشأن منها:

1- احترام المحتوى للغة العربية الفصحى وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئ أو الألفاظ المتدنية الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة.

2- حماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في استماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.

3- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية أو تحرض على الفسق والفجور أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري أو حض المتلقى على الاقتداء بهم.

كما وضع المجلس كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع والذي اشتمل على 7 بنود هي "الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، عدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات، عدم الإساءة إلى الأخرين واحترام الرأي الآخر، عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع".