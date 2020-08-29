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عاجل.. تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

كتب:

محمود عبد الرحمن
10:30 ص | السبت 29 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

نشرت بعض صفحات الغش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان مادة الكيمياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، دور تاني من العاشرة صباح اليوم ويستمر حتى الواحدة ظهرا.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية تمكن من تحديد هوية الطلاب المتسببين في التسريب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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