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تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في أول أيام "الدور الثاني"

"التعليم": توصلنا للمتسبب

كتب:

محمود عبدالرحمن
11:37 ص | السبت 22 أغسطس 2020
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

نشرت بعض صفحات الغش الإلكترونية نموذج أسئلة زعمت أنها خاصة بامتحان مادة اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة "دور تاني" من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية، تمكن من تحديد هوية الطلاب المتسببين في التسريب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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