السيسي: أتابع ملف مخالفات البناء والتعديات بنفسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يصله تقارير عن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أنَّه يعتمد على "المشاهدة الشخصية".

السيسي: والله الزراعة الحديثة والري الحديث هتجيب استثمارات أكتر من أراضي المباني

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "الناس بتصور قيراط ولا قيراطين من الأرض وبس كدة خلاص، ويبقى كدة عنده أرض مباني، ووالله بالزراعة الحديثة والري الحديث هتجيب استثمارات أكتر من استثمارات أراضي المباني".

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّ وزارة الزراعة والدولة منوطان بتوعية الناس في هذا الخصوص وإعداد برامج للتنبيه بشأن أهمية الاستثمارات الزراعية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.