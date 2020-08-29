عاجل.. تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة دور ثان

تداولت بعض صفحات الغش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات واتس أب نموذج الامتحان الخاص بمادة الجغرافيا الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة دور ثاني، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لتحديد هوية الطلاب المتسببين في التسريب، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.