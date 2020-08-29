السيسي للغاضبين من إزالة مخالفات البناء: محدش هنقوله ادفع ويبقى مبسوط

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الغاضبين من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أراضي الدولة.

وقال رئيس الجمهورية، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: "عشان بس الناس اللي زعلانة، هو في حد بيبقى ماشي بعربيته ويعمل مخالفة ونقوله ادفع المخالفة بتاعتك ويبقى مبسوط؟! لأ طبعًا هيبقى زعلان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أي حد هنقوله ادفع المخالفة بتاعتك سواء بالتصالح أو بالإزالة مش هيبقى راضي، لكن إحنا مأخدناش إجراءات حادة من غير إنذار، وقلنا الكلام ده من 3 سنوات، وإدينا نفسنا مهلة 6 أشهر".

وتابع أنَّ إزالة المخالفات كان امرًا مهمًا لكي تبدأ الدولة المصرية في تنظيم البناء المخطط والمرخص 10% أو أقل: "والـ10% دول حصل تعدي يتجاوزهم، يعني إحنا هنبقى في دائرة مفرغة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.