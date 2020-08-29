مفوضة أممية ترحب بمنح معارض فنزويلي إقامة جبرية بدلا عن الاعتقال

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم، بقرار السلطات الفنزويلية بمنح الإقامة الجبرية للبرلماني المعارض خوان ريكسنس، وذلك بعد أكثر من عامين من الاعتقال بمقر تابع للمخابرات الوطنية.

وقالت باشليه، في بيان بجنيف، إن القرار يمثل خطوة إيجابية للغاية، وإنها تشجع السلطات في فنزويلا على اتخاذ تدابير مماثلة من شأنها المساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتمكين إحراز تقدم في الحوار السياسي.