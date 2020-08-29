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أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 115 قتيلا

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(أ.ش.أ)
11:45 ص | السبت 29 أغسطس 2020
أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 115 قتيلا

أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 115 قتيلا

أعلنت المتحدثة باسم محافظ إقليم "باروان" الأفغاني وحيدة شاهكار، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الإقليم إلى 115 قتيلا و130 مصابا؛ حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، أن مسؤولين محليين أعلنوا انتشال 5 جثامين من تحت الحطام صباح اليوم.

وأضافت القناة الأفغانية، أن عددا من المواطنين جاءوا من مناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعاونة رجال الأمن بعدما غمرت مياه الفيضانات مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".

جدير بالذكر، أن أكثر من 4 آلاف شخص تأثروا بشكل كبير بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت الحكومة.

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